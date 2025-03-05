紀檢監察幹部持續加強鄉村振興資金使用監管

甘肅省古浪縣紀委監委緊盯鄉村振興特色產業獎補政策落實情況跟進監督，著力發現和糾治群眾身邊不正之風和腐敗問題，為群眾增收致富保駕護航。圖為該縣紀檢監察幹部到泗水鎮上四壩村人參果種植基地瞭解相關情況（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月5日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會強調，持續深化鄉村振興資金使用監管突出問題治理。鄉村振興資金主要有哪些，其使用範圍包括哪些方面？相關政策和法規制度對其使用有何要求？鄉村振興資金管理使用涉及哪些重點環節和部門？可能存在哪些廉潔風險？如何強化日常監督，做實重點崗位、重點人員紀律教育，確保鄉村振興資金用到實處、惠及於民？中國紀檢監察報特邀紀檢監察幹部進行交流。



鄉村振興資金主要有哪些，其使用範圍包括哪些方面？相關政策和法規制度對其使用有何要求？



李天倫：鄉村振興資金來源廣泛、資金量大、涉及領域多，當前，我們重點關注的主要有四大類：



一是銜接推進鄉村振興補助資金。包括中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金等。這部分資金主要用於支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興的有效銜接，其使用範圍涵蓋防返貧致貧監測幫扶、易地搬遷後續扶持、外出務工脫貧勞動力穩定就業支持以及產業發展、農村基礎設施建設、特殊地區與群體扶持等。



二是涉農整合資金。涉農整合資金是指為提高資金使用效益，將各級政府及相關部門安排用於農業農村領域的各類專項資金進行統籌整合而形成的資金。包括中央預算內投資在內的中央資金以及省級資金，“切塊下達”到縣，由縣級根據鄉村振興規劃和年度重點任務，在整合資金範圍內統籌使用，用於農業生產發展和農村基礎設施建設等項目。



三是東西部協作和定點幫扶資金。主要包括東部協作方財政籌集的財政性援助資金，中央國家機關、企事業單位等定點幫扶單位籌集安排的資金。這部分資金主要用於鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進產業協作、人才交流培訓、促進鄉村建設等方面。比如，東西部協作資金助力甘肅現代絲路寒旱農業發展、支持“一縣一園”及各類產業園區建設等。



四是村集體經濟和農民自籌資金。其中，村集體經濟資金主要是村集體各類資源收益，村集體企業、合作社等經營實體利潤收入，財政專項扶持資金，社會捐贈幫扶資金等。這些資金主要用於發展壯大村集體經濟的再投資、完善村裡的基礎設施建設、困難村民的幫扶救助等。