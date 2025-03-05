尼泊爾考察團盛贊中國文化遺產保護技術

尼泊爾大會黨幹部考察團成員在四川省廣漢市三星堆博物館參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月5日電／據新華社報導，“我對使用人工智能技術修復文物印象深刻。相信在新技術賦能下，文化遺產保護將再上一個台階。”



尼泊爾大會黨幹部考察團團長、尼泊爾前副總理兼外長蘇賈塔·柯伊拉臘日前在四川省廣漢市三星堆博物館參觀時，在互動體驗廳和文物保護與修復館這兩個“科技味兒”十足的地方駐留最久。



考察團成員在互動體驗廳穿戴上三星堆文明的服飾、發式、冠式等，走進三星堆先民的精神世界。他們被博物館展示的挖掘、修復和保護文物等方面的先進科技所吸引，紛紛感慨：借助科技的力量，古文明得以“復活”，這是中國文化遺產能夠得到有效保護和傳承的重要因素。



“參觀這座博物館，可以看到數千年前的面具、樂器等文物，能感受到數千年前古人的生活狀態。這對我和考察團成員來說是一次特殊體驗。”柯伊拉臘說，“尼泊爾也有世界文化遺產，期待在文化遺產保護方面加強同中國交流合作。”



今年是中國和尼泊爾建交70周年。尼泊爾大會黨幹部考察團此次應中共中央對外聯絡部邀請，到中國參觀訪問。中聯部有關人員表示，中國和尼泊爾是友好鄰邦，交流交往密切。此次考察團來華訪問，有助於進一步增進雙方在人文等領域交流溝通，深化中尼友好合作。



考察團近日先後參觀了三星堆博物館和峨眉山，切身感受到中國政府對文物和文化遺產保護的高度重視，稱讚中國在文化遺產保護方面成果豐碩，為其他國家提供了借鑒。



尼泊爾賈伊·哈拉蒂·馬影視公司主席馬亨德拉·納卡爾米說，他父親是鐵匠，去世時留下各式各樣的工具，他和兄弟們把這些工具保存好，作為家族的傳承。同樣，國家也需要保護好自己的文物，這是文明的傳承。



在尼泊爾阿魯尼瑪學院院長凱沙布·喬希看來，文化遺產見證了不同文明的共同追求。喬希說，參觀峨眉山時，他看到許多遊客在祈求平安和富足，讓他想起同為世界文化遺產的尼泊爾藍毗尼。他認為，人類擁有許多共同追求，不同國家人民之間的相同之處遠大於不同之處。

