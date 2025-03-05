發揮香港優勢　以實際行動發展新動能

圖：3月4日，全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行開幕會。圖為港區全國政協委員合影。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月5日電／據大公報報導，全國政協十四屆三次會議昨日下午在北京人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧向大會作工作報告，內容涉及港澳台，以及最近火熱的人工智能和外界關注的經濟等議題。



多位港區全國政協委員表示深受鼓舞，作為港區全國政協委員，既要做監督者，也要做參與者，要積極參與香港發展，繼續發揮“雙重積極作用”，以實際行動發展新動能，發揮自身優勢，為香港融入國家發展大局建言獻策，共同譜寫國家與香港同發展、共繁榮的新篇章。＼大公報記者 吳俊宏北京報導



全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝表示，王滬寧主席的政協常委會工作報告，高度總結過去一年工作成果，精準部署未來一年重點任務，指導政協委員錘煉履職本領、提升工作成效，更好為國家進一步全面深化改革貢獻力量。五年規劃是國家和香港的大事，也是港區全國政協委員發揮“雙重積極作用”的一大著力點，港區全國政協委員助力“十四五”規劃圓滿收官、“十五五”規劃良好開局，既有利於國家經濟社會發展，也有利香港長期繁榮穩定。



用好香港國際平台優勢



姚志勝表示，港區全國政協委員在這個關鍵時間節點要扮演好兩方面角色：一是聯通中外的角色，用好香港國際平台優勢，用好自身在世界各地織起的人際網絡，推動內地各方面規則機制與國際接軌，促進內地企業“走出去”、外資“引進來”，講好中國式現代化故事，助力國家持續高水準對外開放；二是帶頭表率的角色，身先士卒，廣泛宣傳五年規劃對於香港長遠發展的重要性，為香港如何對接、如何把握龐大機遇建言獻策，築起香港與國家同發展、共繁榮的民意同心圓。



港區全國政協委員陳亨利表示，香港在祖國實現中國式現代化中繼續擔任不可取代的角色，要繼續發揮“超級聯繫人”的優勢，與國潮品牌“出海”，共同開拓亞洲市場。陳亨利認為，香港具國際視野、中西文化交流，可吸引內地品牌來港設立設計研發中心或區域總部，並善用香港跨國供應鏈管理中心優勢，與內企“併船出海”，開拓東盟和絲路市場。他強調，作為全國政協委員，要落場參與香港發展，以實際行動發展新動能，融入國家發展大局，並發揮自身界別優勢，向世界說好中國和香港故事。



港區全國政協委員、香港立法會議員、香港島各界聯合會理事長蘇長榮表示，作為港區全國政協委員當須履職盡責，務必緊扣推進中國式現代化議政建言，自覺維護國家安全，帶頭支持特區政府發展經濟、改善民生，支持特區政府改革創新，為香港創造更高質量的發展局面。此外，蘇長榮還特別關注國家經濟發展方面的議題，以及香港如何用好自身的獨特優勢和資源，如金融領域的潛在能量和擁有1180公里海岸線等特殊資源，推動不同新興產業，促進香港新質生產力。