海外華僑華人熱議兩會：中華兒女底氣更足了

十四屆全國人大三次會議開幕會在京舉行（圖片來源：新華社） 中評社北京3月5日電／據海外網報導，3月4日，全國政協十四屆三次會議在北京隆重開幕。



在世界各地，華僑華人通過不同方式關注中國兩會動態，感知中國發展脈搏。接受記者採訪時，他們表示，“中國經濟新機遇蓬勃湧現，海內外中華兒女底氣更足了。”



“從不同視角感受積極信號”



跨時差“掐點”看直播，瀏覽新聞客戶端關注實時動態，點贊社交媒體兩會熱點話題……每到“兩會時間”，海外華僑華人紛紛聚焦北京，通過兩會資訊，瞭解中國發展新動向。



“我通過中國新聞媒體和社交平台等渠道，密切關注中國兩會動態。我們協會還在加拿大組織華僑華人收看中國兩會重要活動的轉播。”加拿大中國（友好）和平統一促進會會長王典奇說，“雖然中國和加拿大之間有時差，但許多僑胞在微信群里分享兩會信息，大家熱烈討論，不願錯過最新情況。”



“每年，我都會實時觀看中國新聞媒體對中國兩會的直播，瞭解重要議程和政府工作報告的核心要點。我也會關注巴西主流媒體對中國兩會的報導，從不同視角感受積極信號。”巴西華人協會會長葉周永說，過去一年，中國政府在促進消費方面的措施成效顯著，數字技術賦能消費新場景、新業態，線上線下融合不斷提速；加力實施“兩新”（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，可謂利民惠企；新能源汽車、智能家居、綠色家電等成為消費熱點，這些都說明中國經濟新機遇蓬勃湧現。



對俄羅斯華僑華人青年聯合會會長吳昊來說，“蹲守”中國兩會直播是他多年來的習慣。今年春節前，他回到家鄉江蘇南京，列席江蘇省兩會，切身感受中國經濟活力。“去年，在江蘇開展‘蘇新消費’活動期間，我的妻子換了新車，孩子換了手機。期待今年政府工作報告帶來更多民生好消息！”他說。