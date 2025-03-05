李強：中國式現代化 “穩”與“進”並行

國務院總理李強（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（中評社報導組）十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中指出，過去一年中國式現代化邁出新的堅實步伐，“穩”的態勢鞏固延續。”進”的步伐堅實有力。



李強在政府工作報告中指出，過去一年，我國發展歷程很不平凡。黨的二十屆三中全會勝利召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署。我們隆重慶祝中華人民共和國成立75周年，極大激發了全國各族人民的愛國熱情和奮鬥精神。一年來，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐，更加堅定了我們在新時代新征程全面建設社會主義現代化國家的決心和信心。



李強表示，“穩”的態勢鞏固延續。主要表現在，經濟規模穩步擴大，國內生產總值達到134.9萬億元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。就業、物價總體平穩，城鎮新增就業1256萬人、城鎮調查失業率平均為5.1%，居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，國際市場份額穩中有升，外匯儲備超過3.2萬億美元。民生保障扎實穩固，居民人均可支配收入實際增長5.1%，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，義務教育、基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

