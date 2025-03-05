﻿中方制裁10家涉台軍售美企

圖：中方依法針對參與對台軍售或與台開展軍事技術合作的不法行為採取有力反制。商務部4日發布公告，將特科姆公司等10家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止上述企業在中國境內新增投資。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月5日電／據大公報報導，中國商務部4日發布公告，將特科姆公司等10家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止上述企業在中國境內新增投資。這是中方依法針對參與對台軍售或與台開展軍事技術合作的不法行為而採取的有力反制。受訪專家向大公報表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部勢力幹涉台灣問題。＼大公報記者 蘇榕蓉報導



中國商務部發言人指，近年來，特科姆公司、搖杆舵公司等10家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。



發言人稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對少數危害中國國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。



發言人強調，中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



民進黨“倚美謀獨”死路一條



此次上榜的10家企業涵蓋軍工、科技、防務等領域。特科姆公司以生產軍事級通信設備聞名，搖杆舵公司則是美軍航空部件供應商，立方公司更深度參與台島防務系統建設。這些企業長期以所謂“技術合作”為幌子，為台當局提供軍備支持，嚴重威脅台海和平穩定。



台灣青年聯合會理事長何溢誠向大公報表示，正所謂“來而不往非禮也”，面對美國特朗普政府加征10%的關稅大棒，中國不可能等著捱打。這波被中國制裁的10家美國實體中，例如亨廷頓.英格爾斯工業公司（全球最大軍艦製造商）與立方公司（軍事通信系統供應商）等均依賴全球化供應鏈。大陸對其市場的全面封鎖預計將導致其年營收損失超15億美元，此舉不僅打擊涉事企業，更向國際軍火商釋放明確信號，對台軍售是觸碰中國紅線的高危行為。大陸這次行動兼具精準性與威懾力，殺雞儆猴，民進黨當局“倚美謀獨”是死路一條。