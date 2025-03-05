李強：經濟回升向好 增強內生動力

國務院總理李強作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（中評社報導組）十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中談到過去一年的工作。他表示，一年來，因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟回升向好。



李強在政府工作報告中說，一年來,我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導,把黨的領導貫穿政府工作各方面全過程,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,按照黨中央決策部署,主要做了以下工作：



一年來，因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟回升向好。去年一季度經濟開局良好，但受國內外多方面因素影響，進入二季度以後主要指標連續走低，下行壓力加大。我們加強逆周期調節，聚焦突出問題針對性施策，緊抓存量和增量政策落實，推動需求較快回升，生產增長加快，市場預期明顯改善，全年經濟運行呈現前高、中低、後揚態勢。有力實施財政貨幣政策，擴大支出規模，加強重點領域財力保障，兩次下調存款準備金率和政策利率，社會融資成本進一步降低。圍繞擴大有效需求，扎實推進“兩重”建設，加力支持“兩新”工作，設備購置投資增長15.7%，家電類商品零售額增長12.3%。推動房地產市場止跌回穩，下調住房貸款利率和首付比例，居民存量房貸利息年支出減少約1500億元，降低交易環節稅費水平，扎實推進保交房工作。積極穩定資本市場，加快完善基礎性制度，創設互換便利、回購增持再貸款等工具，市場活躍度上升。一次性增加6萬億元地方專項債務限額置換存量隱性債務。穩妥推進地方中小金融機構改革化險。



一年來，堅定不移全面深化改革擴大開放，增強發展內生動力。清理廢除妨礙全國統一市場的規定做法，制定實施公平競爭審查條例，出台規範地方招商引資的措施。深化國有企業改革，持續優化國有經濟布局。提請全國人大常委會審議民營經濟促進法草案，改善民營經濟發展環境。積極拓展外貿新增長點，進出口結構不斷優化，外貿出口對經濟增長貢獻增大。全面實施跨境服務貿易負面清單。開展增值電信、生物技術、獨資醫院開放試點。加大單邊開放力度，對所有同中國建交的最不發達國家產品全面給予零關稅待遇。擴大單方面免簽國家範圍，過境免簽境內停留時間延長至240小時，入境旅遊持續升溫。高質量共建“一帶一路”成效顯著，一批重大工程、民生項目穩步實施。