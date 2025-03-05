李強：實施更加積極的財政政策

國務院總理李強（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（中評社報導組）李強在政府工作報告中提出今年經濟社會發展政策取向。李強表示，我們將堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，根據形勢變化動態調整政策，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。注重目標引領，把握政策取向，講求時機力度，強化系統思維，提升宏觀政策實施效能。



李強表示，實施更加積極的財政政策。統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業賬款等。今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元，財政支出強度明顯加大。要加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出。持續優化支出結構，更加注重惠民生、促消費、增後勁，切實提高資金使用效益。中央財政加大對地方一般性轉移支付力度，向困難地區和欠發達地區傾斜。嚴格落實分級保障責任，築牢兜實基層“三保”底線。堅持政府過緊日子，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。



實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降准降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等的支持。進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施。推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務可獲得性和便利度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。



強化宏觀政策民生導向。堅持以人民為中心，經濟政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級，在保障和改善民生中打造新的經濟增長點。推動更多資金資源“投資於人”、服務於民生，支持擴大就業、促進居民增收減負、加強消費激勵，形成經濟發展和民生改善的良性循環。