萬億投資強基建　千城競發再提速

圖：在國家政策的加持下，預計今年中國基建將迎來新的熱潮。圖為2022年，白鶴灘水電站10號機組投產發電。＼新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月5日電／據大公網報導，基礎設施建設作為國家經濟發展的重要支撐，一直是兩會關注的焦點。近年來，中國基建協同布局、接續而起，不斷刷新“中國速度”，擦亮“中國名片”。今年伊始，在“冰雪經濟”的帶動下，中國基建再度迎來“開門紅”：傳統基礎設施水平持續提升，新型基礎設施建設不斷加速，各地以基礎設施建設為重頭戲的項目規劃投資累計超萬億元……業界普遍預計，在2025年全國兩會最新政策導向的加持下，中國基建將繼續按下“加速鍵”，並為中國經濟的蓬勃發展提供強大動力源。＼大公報記者 張寶峰



2025開年以來，在第九屆亞冬會的帶動下，中國東北地區的基建項目延續了火熱態勢。官方數據顯示，東北地區綜合開工率為28.39%，同比增長7.41%，環比增長1.38%。其中港口設備開工率為64.88%，履帶式起重機開工率為58.26%。而放眼全國，整體工程機械開工率也達到了39.62%。其中，江西、安徽、福建、浙江、海南、湖北六省開工率，均超過60%。



化債政策支持 地方騰出手腳



事實上，2025年中國基建率先啟航，各地早有綢繆。大公報記者查詢各省投資規劃發現：北京今年將集中推進100個重大基礎設施項目；上海重大工程計劃安排正式項目186項，全年安排投資計劃2400億元；江蘇今年擬安排重大實施項目500個，同比增加50個，年度計劃投資6526億元，同比增加118億元；浙江則分兩批安排“千項萬億”工程項目，其中第一批年度計劃投資就達到1.15萬億元……而在這些重大項目規劃中，基礎設施建設均是當仁不讓的重頭戲。



去年底召開的中央經濟工作會議也為2025年中國基建的“凱旋高歌”提供了強勁引力。積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策，特別是提升赤字、發行超長期特別國債等，均有力推動了基建投資的穩健增長。10萬億元化債政策則有效緩解了地方政府的隱性債務壓力，使地方政府能夠“騰出手腳”，聚力於經濟建設和民生保障。



作為經濟社會發展的重要支撐，基礎設施建設的重要性不言而喻。習近平總書記多次在不同場合強調要高度重視基礎設施建設，並指出要“優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。”