日資看淡美債　轉買中國國債

人民幣債券不單穩定，而且回報吸引，這些都是中國國債成為外資吸納對象的主要原因。（大公報） 中評社香港3月5日電／今年首兩月日圓成為表現最佳的主要貨幣，兌美元累升約半成，反映日資加快從美元資產班師回朝。更重要的是，日資持續出現大手減持近年表現令人失望的美國國債，轉買穩性高、回報吸引的人民幣債券，其中中國國債成為主要吸納對象。



大公報報導，美國特朗普政府落實向中國、加拿大、墨西哥加征關稅，挑動大規模貿易戰，加速資金從美元資產出逃。近期國際資金流向出現明顯變化，一是DeepSeek大模型震撼全球科技界，引證中國科技進步，不讓美國專美，資金乘勢由高估值的美歐股市轉投包括港股在內的亞洲股市。二是日圓匯價走勢由弱轉強，兌美元升破150關，企於149水平，見近3個月高位，導致日圓套現交易進一步拆倉，即沽出包括美國股債在內等金融資產，套取資金償還日圓借貸，令美股、美債價格持續受壓。



日圓套息拆倉 美元資產沽壓增



值得留意的是，踏入2025年以來、美元資產價格進一步受壓，美股、美債、美元同步走弱，美國總統特朗普的關稅政策衝擊全球，不得人心，削弱各國持有美元資產信心。美國對加拿大、墨西哥加征25%關稅如期推進，又無理對中國再加征10%關稅，並可能加大對華芯片業限制，但上述連串措施只會反損美國企業利益及產業發展，且遭遇報復性關稅的打擊，美元資產最終成為全球沽售對象，從標普指數、納斯達克指數相繼在年內由升轉跌可以反映出來。



值得留意的是，特朗普表明不滿日圓持續貶值，對美國不公平，看來日圓兌美元弱勢將會逆轉。其實，日本貨幣長期貶值不利自身投資及消費，近月核心消費物價指數升幅為3%，為16個月以來最高，有進一步加息需要，遏抑通脹之餘，更有助支撐貨幣匯價回升。今年首兩個月，日圓兌美元上升5%，成為表現最突出的非美元主要貨幣，市場增加押注日央行進一步加息，日本30年期國債息曾上升至2.37厘，為2008年10月以來最高，似乎投資者預期年內日本利率再加息一至兩次，迫使日圓套息交易加快拆息，即沽出股債等金融資產，套現償還日圓貸款，預期美債沽售壓力持續加大。



人民幣債券受捧 港金融受惠



美債禍不單行的是，近年愈來愈多日本資金鐘情中國國債，一定程度增加美債沽壓，出現沽美債轉吸人民幣債券的情況。據美國媒體報導，已有日本基金帶頭買入中國國債，相信起著牽引作用，吸引更多日資流入人民幣債券市場，香港金融市場也將受惠其中。事實上，中國國債穩定性、回報率相較美國國債更加吸引，去年不計匯率因素的中國國債整體回報達9%，與近年美國國債平均回報普遍見紅成強烈對比，難怪日本央行持續減持外匯儲備中美債比重。去年12月日本再拋售273億美元的美債，持倉降至1.06萬億美元，很快會跌破萬億美元大關。



美債務恐爆煲 須警惕黑天鵝



美債危機顯現，全球投資信心不斷下降。美國10年及30年期國債沽壓頗大，近日債息續在4.5厘及4.3厘的高位徘徊。在高息環境持續下，美國出現債務爆煲的可能性愈來愈高。紐約聯邦儲備銀行發表家庭債務和信貸報告，去年第四季信貸拖欠率上升至3.6%，為2020年第二季以來最高，可見美國家庭無力還債問題逐步惡化，需提防債務黑天鵝。



美債危機四伏，已失卻避險功能，包括日資在內的環球資金轉投中國國債趨勢將會持續，增強人民幣作為國際儲備貨幣的功能。