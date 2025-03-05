﻿積極反映民意　為港澳繁榮穩定作新貢獻

中評社北京3月5日電／據大公報報導，3月4日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍到北京飯店看望了出席十四屆全國人大三次會議的香港、澳門特別行政區全國人大代表。夏寶龍對港澳代表來京參加全國兩會表示歡迎，希望大家以高度的責任感和使命感，認真依法履職，積極反映民意、建言獻策，全面準確貫徹“一國兩制”方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，加快推動香港由治及興和澳門經濟適度多元發展，為保持香港、澳門長期繁榮穩定，助力強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。