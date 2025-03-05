中評社北京3月5日電／網評：弘揚雷鋒精神 積蓄前進動力



來源：人民日報 作者：吳 凱



如果志願行動有色彩，它會是什麼顔色？



它或許是33.2萬多名“武林大媽”身上的一抹紅，奔忙尋常巷陌，共建城市生活的美好；或許是青海三江源國家公園治多生態環保協會志願者身上的一片綠，行走雪域高原，播撒生態保護的種子；或許是哈爾濱亞冬會“小雪花”身上的一道藍，穿梭賽事場館，展現冰城人民的熱情……“多彩”的志願行動，躍動在新時代的萬千氣象之中，詮釋著“奉獻、友愛、互助、進步”的豐富內涵。



植根於內心深處的助人本能，雷鋒精神和志願精神不僅是照亮他人的微光，也是溫暖自身的星火。貴州黔西林泉鎮，群山擁圍的高錦小學里，支教老師楊明聽從內心的聲音——“要做一些有意義的事情”。於是，他扎根烏蒙山區，用耐心與責任為山里娃打開走出大山的大門。在給孩子送去光的同時，他也被光照亮著，這束光來自村民為他縫制的“毛線鞋”，也來自鄉村教育的點滴變遷。雷鋒精神和志願精神從來不是單向的給予，而是彼此心靈的豐盈，從更長的時間維度上看，這些溫暖將為推動社會文明進步積蓄不竭動力。



雷鋒精神和志願精神不是居於雲端的奢侈品，它孕育在生活的每一個角落，人人可為、抬手可為。從安徽合肥城市記憶館里義務講解的小朋友，到山東臨沂為鄉村老人定格歲月的返鄉大學生，再到上海楊浦區弘揚城市精神的“老楊樹宣講匯”團隊，踐行雷鋒精神和志願精神無關地域、年齡、形式，平凡歲月里的一聲微笑問候、一句耐心解答，危難來臨時的一雙溫暖手掌、一次無私幫助，都在無形中傳遞著愛與希望，織就社會生活最美的風景。