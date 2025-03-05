中評社北京3月5日電／網評：朝著基層走 奔著問題去



來源：人民日報 作者：亓玉昆



數十次深入企業、社區，隨身攜帶的筆記本記得滿滿當當，作為深耕新能源領域的科技工作者，全國人大代表、揚州大學黨委書記丁建寧在一線瞭解民意、傾聽民聲，用一以貫之的匠心打磨建議內容。



“我非常願意聽大家反映各種情況信息，希望以提案的方式推動問題解決。”去年，全國政協委員、江蘇省新的社會階層人士聯誼會會長魏青鬆提交了加強新就業形態勞動者法律援助的提案，助推多地設立法律援助工作站點。



代表委員的履職故事是觀察中國式民主的一扇窗口。代表委員來自人民、扎根人民，從各自的崗位中脫穎而出，代表著多元群體的利益訴求。他們熟悉本地區、本行業的實際情況，瞭解群眾所思所盼，通過調查研究察實情、實事求是建諍言，一項項建議提案從紙面走向實踐，從設想變為現實。全過程人民民主的生動實踐裡，凝聚著代表委員傾聽民意、向光而行的堅定信念，凝聚著人民群眾腳踏實地、當家作主的強大合力。



代表委員履職盡責、建言獻策，既圍繞黨和國家工作大局，“頂天”攀登高峰，也真正走到群眾當中，“立地”扎根基層。好建議、好提案越是緊扣“國之大者”，越是來自基層一線，越能“開花結果”。腳下沾泥土，建言有分量。衹有堅持朝著基層走、奔著問題去，在關注民情、保障民利、改善民生等方面建言發聲，才能為民主決策這一全過程人民民主的重要一環提供“金點子”，有效保證黨的主張、國家意志、人民意願相統一。