中評社北京3月5日電／網評：大力提升鄉村數字治理能力



來源：人民日報 作者：曲延春



民族要復興，鄉村必振興。習近平總書記指出：“要用好現代信息技術，創新鄉村治理方式，提高鄉村善治水平。”鄉村治理更加有效，鄉村治理體系和治理能力現代化水平明顯提升，是《鄉村全面振興規劃（2024—2027年）》的主要目標之一。隨著新一代信息技術的發展，數字技術不僅成為促進農村經濟社會發展和農民增收的重要動力，而且成為提升鄉村治理效能的重要途徑。在鄉村治理中，大數據等數字技術能夠有效提高鄉村社會治理的精細化和智能化水平，拓寬農民參與鄉村治理的渠道，實現教育、醫療、養老等公共服務高效化以及群眾辦事的便捷化，對於提升鄉村治理水平具有重要作用。大力提升鄉村數字治理能力，要強化問題意識，採取有效措施，促進數字技術與鄉村治理深度融合，提升鄉村治理效能，使數字技術真正賦能鄉村治理。



夯實基石。習近平總書記指出：“當今世界，信息技術創新日新月異，數字化、網絡化、智能化深入發展，在推動經濟社會發展、促進國家治理體系和治理能力現代化、滿足人民日益增長的美好生活需要方面發揮著越來越重要的作用。”當前，我國鄉村數字治理的基礎還較為薄弱，城鄉之間存在一定的“數字鴻溝”，這不僅體現在城鄉數字基礎設施建設的“硬件”差距上，還體現在城鄉數據要素積累的“軟件”差距上。進一步夯實鄉村數字治理基礎、彌補城鄉“數字鴻溝”，不僅是提升鄉村數字治理能力的前提和支撐，更是提升城鄉基本公共服務均等化水平的內在要求。為此，應加快布局5G、互聯網、雲計算等數字基礎設施，推進人工智能等新技術的普及和應用，不斷縮小城鄉數字差距。根據不同村莊的自身禀賦和發展趨勢，統籌數字建設規劃，促進城鄉數字基礎設施一體化，形成融合發展格局，實現數字基礎設施共建共享，全方位提升鄉村的數字接入能力與水平，為各類數字化應用落地生根提供堅實可靠的基礎條件。要加大政府對鄉村數字基礎設施的投入，讓數字要素持續向廣大農村地區延伸，推動鄉村生活方式朝著更加智慧便捷、高效舒適的方向加速演進。加快集聚“三農”數據要素資源，聚焦鄉村治理建立大數據平台，築牢鄉村治理的“數字底座”，有效滿足鄉村數字治理需求。