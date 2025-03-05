香港百元印花稅門檻放寬　細價樓交投飈

受惠100元印花稅門檻放寬，元朗區本月交投飈升3倍。（大公報） 中評社香港3月5日電／大公報報導，受惠於100元物業印花稅門檻放寬，上車客加快置業步伐，帶挈熱門上車地區交投飈升，其中荃灣區本月首3日速錄25宗二手買賣，較2月同期大幅飈升約5倍；元朗及屯門本月成交宗數均揚升3倍，其中屯門多達八成買賣屬於400萬以下上車盤。業界分析指，目前細價樓以用家主導，隨著交投持續轉旺，投資客有感市況見底，料他們將會“接力”入市。



不乏上車盤選擇的元朗區，本月首3日暫錄12宗二手買賣，對比2月同期、即農曆新年期間僅3宗急增3倍。區內代理透露，本月買賣之中，占5宗是400萬元或以下細價樓，可享100元物業印花稅優惠。據透露，該5宗細價樓分布於尚悅.方、麗珊園、好順景大廈及市中心單幢樓，當中洪水橋麗珊園1座極高層E室，實用面積433方呎，獲上車客議價至358萬元承接，由於財政預算案放寬印花稅優惠，在新安排下，買家只需付100元物業印花稅，比財案公布前慳稅5.36萬元；原業主於2001年底斥88萬元入市，賬面大賺270萬元，賺幅逾3倍。同時，元朗市中心的益輝大廈高層C室，實用面積379方呎，剛以318萬元賣出，受惠財政預算案，買家慳稅4.76萬元。



代理料長線投資客將接力入市



另一熱門上車勝地屯門區，多達八成交易受惠新印花稅優惠，較以往約五至六成的比例明顯上揚。祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門區本月首3天共錄25宗二手買賣，對比2月同期飈升3倍，反映放寬100元印花稅門檻，大幅提升上車客入市意欲。他續指，隨著市況逐步好轉，個別早前“撈底”的炒家開始放盤試價，若市場上短炒賺錢個案增加，長線投資客也會有感市況見底，入市意欲亦會提升，屆時將會“接力”入市。



美聯物業高級分區營業經理鐘家豪表示，受惠財政預算案，荃灣區本月暫錄約25宗買賣，交投按月大升約5倍，當中60%屬400萬元以內單位，有上車客為免遲買更貴，漏夜落訂買樓，以350萬元購入荃灣中心8座低層F室2房戶，比舊稅制節省5.24萬元。

