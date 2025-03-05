美元進入大幅波動階段

在多項因素推動下，美匯指數將進入高波動時期。（大公報） 中評社香港3月5日電／大公報報導，中國建設銀行金融市場部分析師張濤分析認為，從美匯指數周期切換來看，美匯指數的走勢與美國經濟息息相關──美匯指數的上升均伴隨美國在全球經濟中比重的提高，反之伴隨經濟比重的下降，美匯指數均趨弱。疫情後，美國經濟﻿復甦的進程和程度均持續好於其他發達經濟體，美匯指數持續處於強勢。



截至2024年末，美國經濟較疫情前累計增長15%以上，但其他發達經濟體累計增幅均未超過5%，相應美匯指數自2022年4月突破100大關後，就持續位於100上方，其間最高曾漲至115。特朗普勝選後，美匯指數一度漲至110，後有回落，但保持在106上方，目前在107附近。



鑒於持續兩年多的高利率環境背景，美國就業市場至今表現極強韌性，顯示其經濟的領先態勢尚未中斷，而IMF（國際貨幣基金組織）的最新預測甚至樂觀地認為，在2029年之前，美國經濟都將保持領先。基於美國經濟的基本面與市場預期，本次美匯指數由強轉弱的周期切換將會更緩慢，即美匯指數向下失守100的概率仍然偏低，但在受到多因素推動下，美匯指數將進入高波動時期。美匯指數的歷史數據也顯示，在周期切換前，往往都先經歷高波動階段。



首先，市場無法對特朗普政策進行定價。與首個任期相比，這一次特朗普主導的“美國優先”敘事將得到更有力的伸張，特朗普任職以來簽發的行政令數量，充分體現了這種伸張，但由此也帶來了一系列的副作用──政令太多、頭緒太多，加之特朗普的政策反復，金融市場不僅無法予以準確定價，並受諸多不可測和不確定叠加影響，市場波動明顯加劇。



其次，關稅政策本身攜帶的信號十分複雜。美匯指數是美元與多種非美貨幣多邊匯率交易的結果，而加征關稅的外溢性影響，無疑會增加非美貨幣的貶值壓力。因此，加征關稅往往會提高美匯指數，但強勢美元並不利於美國“貿易赤字”的改善。雖說關稅緩解了“貿易不公平”，但不利於美國貿易條件的改善，更不利於製造業回流後的利潤實現，此點在特朗普首個任期內已經得到印證。



再次，財政與貨幣政策的協調存在不確定。特朗普勝選以來，出於對未來通脹的擔憂，市場的通脹預期出現明顯上升，美國密西根大學調查的1年期通脹預期升至4.3%，5年期通脹預期升至3.5%，為有數據以來最高。為此，包括美聯儲主席鮑威爾在內的聯儲官員均表態，需要觀望，並已於1月份按下了“減息”暫停鍵。



目前市場預期顯示，最快也得等到6月份，美聯儲才可能恢復減息，但年內也就減息兩次。美聯儲的克制，直接影響到特朗普降低財政赤字的緊縮性財政政策主張的實現。



債務問題 市場對美元信心降

