港區代表：繼續推動發展經濟改善民生工作

中評社北京3月5日電／據大公報報導，3月4日下午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍到北京飯店看望了出席十四屆全國人大三次會議的香港、澳門特別行政區全國人大代表。多位港區全國人大代表引述夏寶龍講話表示，夏主任高度評價港區代表過去一年工作，期望代表們繼續落實“一國兩制”，支持特區政府及行政長官施政，為香港經濟發展和民生改善貢獻力量。代表們強調，自己不只是監督者，也是發展的參與者，未來亦會繼續努力推動參與發展經濟﹑改善民生的工作。



港區全國人大代表團團長馬逢國表示，夏主任對港區人大代表過去一年在方方面面的工作給予了肯定，並期望各人大代表能繼續盡心盡力履職，以及準確貫徹落實“一國兩制”方針，全面支持特區政府施政，尤其是支持特區政府在由治及興的過程中發展香港經濟，做好民生工作。



既是監督者 也是參與者



全國人大常委會委員李慧琼指出，在中央的支持下香港經濟取得得來不易的成果，而在中央支持及特區政府的團結帶領下，香港經濟穩步增長。她指出，作為人大代表應一如既往地支持政府施政，並提供切實可行的政策建議。她形容人大代表是推動者、參與者、監督者及貢獻者，不單要監督政府，還需要努力做好推動角色。李慧琼說，近來香港股市暢旺，是受惠於中央支持，隨著互聯互通不斷深化以及越來越多新股上市，希望能帶動港股交投維持穩定，對庫房有實質貢獻。



港區全國人大代表吳秋北說，夏寶龍主任今次看望港澳全國人大代表，顯示出中央及港澳辦對代表們的重視，給予大家很大的鼓舞。香港代表在國家層面建言獻策，在配合特區政府的工作上面做了很多努力，得到中央的肯定。夏寶龍寄語要維持香港良好局面，積極擔當作為去解決民生問題，維持團結的社會氣氛，而所有代表亦會一如既往盡人大代表的職責，發揮好香港所長。



港區全國人大代表陳勇表示，夏寶龍主任一直很惦記香港，也與港區全國人大代表共同回顧了習近平主席對香港的關懷，以及中央頒布的多項惠港措施，更特別提到中央贈港大熊貓。夏主任希望大家繼續支持特首和特區政府依法施政，也提到了過去一年的經濟成果，使到他們對國家和香港的發展都充滿信心。