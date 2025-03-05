“中泰建交50周年合唱音樂會”在曼谷舉辦

詩納卡琳威洛大學合唱團傾情獻唱。（圖片來源：曼谷中國文化中心） 中評社北京3月5日電／據人民日報報導，3月2日，“友誼之聲·中泰合鳴——中泰建交50周年合唱音樂會”在曼谷中國文化中心舉辦，中國交響樂團合唱團為當地觀眾帶來了一場精彩絕倫的合唱音樂盛宴。中國駐泰國大使夫人王歡，中國駐泰國大使館公使銜參贊常禹萌，泰國前副總理、泰中文化促進委員會主席披尼·扎祿頌巴，中國交響樂團副團長廖燕茹，詩納卡琳威洛大學校長春拉威·傑拉吉，曼谷中國文化中心負責人趙歆等出席活動。



趙歆在歡迎辭中對中國交響樂團的到來表示歡迎和感謝。她表示，半個世紀以來，中泰兩國始終保持著密切的友好關係，在文化、經濟及教育等領域的合作不斷深化。音樂是跨越語言和文化的橋梁，希望通過這場音樂會，共同慶祝中泰建交50周年的輝煌歷程，展望兩國更加美好的未來。



廖燕茹表示，中國交響樂團為本次音樂會精心準備了中國耳熟能詳的民族音樂作品，也帶來了世界著名的合唱曲目。期待通過音樂的力量，進一步深化泰國對中國文化的認識，架起中泰民心相通的橋梁，以此契機為未來兩國的藝術交流合作注入全新動力。



演出在詩納卡琳威洛大學合唱團傾情獻唱的歌曲中拉開序幕，合唱團成員以飽滿的熱情和純淨的音色，為整場音樂會帶來了青春的風采。隨後，中國交響樂團合唱團隆重登場，歌唱家們首先帶來了赫哲族民歌《烏蘇裡船歌》、蒙古族民歌《牧歌》、新疆民歌《青春舞曲》與地方名曲《彩雲追月》。接下來的曲目則涵蓋了中國經典獨唱與合唱作品，如《枉凝眉》《采茶舞曲》《在水一方》《思念》等，每一曲都充滿了真摯的情感，令在場觀眾陶醉其中。



後半場，合唱團演唱了世界著名的合唱作品《納布科》和《布蘭詩歌》的選段，令現場觀眾驚喜不已，雷鳴般的掌聲經久不息。為了回應觀眾的熱情，中國交響樂團合唱團謝幕後再次登場，獻上了返場演出曲目《我和我的祖國》。演出結束後，觀眾紛紛起立鼓掌，向中國交響樂團合唱團的歌唱家表達由衷的敬意。