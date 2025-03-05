富權：賴清德將成“澤連斯基2.0版”

中評社香港3月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：賴清德將成“澤連斯基2.0版”：“你沒有籌碼了”？以下為文章內容。



在烏克蘭總統澤連斯基於白宮與美國正副總統特朗普、萬斯激烈爭論的硝煙尚未完全消散之際，台灣地區“台積電”總裁魏哲家與特朗普前日在白宮共同宣布，“台積電”將對美國再投資至少一千億美元，投資項目則包含興建三座新晶圓廠、二座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。目前“台積電”正在進行六百五十億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，“台積電”在美國的總投資金額預計將達到一千六百五十億美元，成為美國史上“規模最大的單項外國直接投資案”。



相對於特朗普在與澤連斯基的爭吵中的怒氣衝衝，特朗普卻當場樂得稱讚魏哲家是一個“傳奇”，致詞時還將麥克風先遞給魏哲家，並尊稱“他是現在會議室里最重要的人”。



但台灣股市的反應卻是應聲而跌，昨日台股一度跳水四百點，終場跌點收斂至一百五十九點三七點或零點七，收在二萬二千五百九十六點八八點。“金管會”昨日下午例行記者會被問到台股看法及應變，證期局副局長黃厚銘雖然提出三點基本面作“信心喊話”，但也表示針對國際金融市場變化，“金管會”將密切關注絲毫不掩飾對此重大對美投資案的擔心及隱憂。



而馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日則質疑，到底是誰准許“台積電”去美國開記者會的？半導體與晶片屬於“國家安全”範疇，同意放行的高層要負政治與行政責任。



實際上，“台積電”是亞洲市值前三大企業之一，也是全球最大的晶片製造商。其主要業務涵蓋晶片製造、封裝、測試及技術服務。憑藉先進的製程技術與持續創新，“台積電”在國際市場享有盛譽，晶片製造市占率居全球首位，並為聯發科、蘋果、NVIDIA、AMD、OpenAI（ChatGPT的開發公司）等知名企業供應先進的高效能晶片。此外，“台積電”在半導體及人工智慧（AI）等高科技產業的發展中扮演關鍵角色。在台灣當前的出口業中，電子零組件佔了四成，其中最大宗就是半導體，因而對台灣的經濟貢獻非常重要，經濟觀察中認為有“矽盾”的名詞，認為半導體除了產值規模外，更是經濟安全的重要產業，學者認為台灣半導體產值高，“半個『國家』靠它養身體”。因而蔡英文稱讚“台積電”為“護國神山”，並曾在“雙十講話”中承諾“穩定護國神山”，讓台灣能夠協助全球，在半導體供應鏈重整上進行“最佳的配置”。蔡英文在出席“台積電”創辦人張忠謀自傳新書發表會致詞時，推崇張忠謀是“站在『護國神山』山頂上的人”，讓台灣站上國際，並先後多次“欽點”張忠謀代表台灣地區出席“APEC”領導人非正式會議。賴清德上台後，仍然稱“台積電”為“護國神山”，並繼續“欽點”張忠謀出席“APEC”領導人非正式會議。

