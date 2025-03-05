香港DSE英文口試　下周二開考

英國語文科口試將在三月十一日起舉行，考評局為考生提供七個備戰小貼士。（大公報） 中評社香港3月5日電／大公報佳報導，DSE英國語文科口試將在下星期二起（3月11日）舉行，為幫助應屆考生更好迎接考試，香港考評局為考生提供7個備戰小貼士。考評局強調，準時為考試首要之務，考生須按照准考證上的指定日期與時間到獲派考場應考，並建議考生提前15分鐘到達報到室。



考評局提醒，考生遲到15分鐘或以上將失去當日考試資格，須繳付附加費申請改期。而為避免走錯試場，考生應查閱考評局網頁試場一覽表或使用HKDSE App確認試場位置。



考生應考時須攜帶准考證和身份證正本，否則不得參加考試。考試期間，手提電話、智能手表等電子器材須關機並存放手提包內，試場內禁止使用。



考生進入備試室或考室後，禁止閱讀書刊及資料，未有指示前絕不可翻閱試題或書寫。考生可在試場提供的筆記卡上記錄發言要點，但不得在試題紙上書寫，試題紙於離開備試室時須留下。



此外，口試過程將被錄影，考生專注討論即可，不需關注鏡頭，但需提高聲量確保清晰記錄。除了小組討論時間，在口試完畢前考生都不得與其他考生在任何區域交談。



簡而言之，考生應嚴格遵守考試規定，提前到達試場，確保電子器材關機並存放妥當，攜帶必要證件正本，專注應考，避免非議題交流。



口試時提高聲量，確保表現被清晰記錄。遲到或違規將受罰，須特別注意。