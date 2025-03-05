香港嶺大躋身UTD中國商學院科研20強

嶺大商學院位列UTD中國商學院科研排名百強榜第19位。（大公報） 中評社香港3月5日電／在最新公布的UTD“2024年全球商學院科研排名百強（The UTD Top 100 Worldwide Business School Rankings Based on Research Contributions）”榜單中，嶺南大學商學院憑借其卓越的科研實力和國際影響力，成功入選並位列中國商學院科研排名百強榜第19位，較上年大幅躍升23位。

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大公報報導，UTD商學院科研排名作為全球商學院科研實力的權威評價指標，由美國德克薩斯大學達拉斯分校組織和發布。該排名是根據各商學院在24本主要國際頂級商學期刊上發表的論文總數，以及作者貢獻度進行綜合評估，每年發布一次，廣受全球管理教育界的認可。



嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授表示：“嶺大商學院作為一個規模不大的學院，與全球歐美中加眾多著名大學的排名相若，值得慶賀，體現嶺南大學小而精的治學風格。”



商學院提供全方位的本科及研究生課程，包含工商管理（榮譽）學士課程，工商管理──風險及保險管理（榮譽）學士課程，11個修課式研究生課程，商學哲學碩士和哲學博士學位課程。