美烏談崩後　特朗普要怎麼出牌？

2月28日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基（右）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月5日電／據新華社報導，美烏領導人在白宮爆發口角後，烏克蘭總統澤連斯基近日稱結束俄烏衝突的協議“非常非常遙遠”。美國總統特朗普3日回應說，這是澤連斯基發表的“最糟糕聲明”，“美國對此不會容忍太久”。



美國媒體當天報導，特朗普下令暫停對烏克蘭所有軍事援助。與此同時，美方仍緊盯烏克蘭礦產資源，美國副總統萬斯喊話澤連斯基接受礦產協議。



暫停軍援有何影響？



美國彭博社援引美國國防部一名匿名高級官員的消息報導說，根據這項由特朗普發出、由美國國防部長赫格塞思執行的命令，所有尚未運抵烏克蘭的美國軍事設備都將暫停交付，包括正由空中和海上運往烏克蘭的武器，以及已抵達波蘭境內並準備運往烏克蘭的武器。



美國有線電視新聞網報導稱，烏方最先進的武器由美國提供，使得烏方能夠對俄本土發動打擊。雖然短期內烏方手中仍有上屆美國政府提供的武器，且歐洲國家或許能夠向烏輸送武器填補“空缺”，但美方持續暫停軍援勢必削弱烏方打擊俄本土的能力。



有美方官員說，美方暫停軍援是對澤連斯基上周“不當行為”的直接回應；除非澤連斯基承諾願通過談判結束俄烏衝突，否則暫停將一直持續。美聯社報導稱，特朗普暫停對烏軍援，是要迫使澤連斯基盡快通過談判與俄“停戰”。



澤連斯基2月28日到訪美國白宮，與特朗普、萬斯在媒體記者面前討論烏克蘭問題，卻爆發激烈爭吵。澤連斯基隨後提前離開白宮，雙方未按計劃簽署礦產協議。



連日來，特朗普及美方高層頻頻抨擊澤連斯基“不知感激”“不想要和平”。