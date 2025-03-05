廣西深入開展述責述廉評議

中評社北京3月5日電／據中央紀委國家監委網報導，前不久，廣西壯族自治區人大常委會原副主任、桂林市委原書記周家斌涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。



2月26日召開的2024年度設區市黨委書記和區直有關黨（工）委書記落實黨風廉政建設主體責任述責述廉評議會上，桂林市委主要負責同志檢視：“全市‘一把手’違紀違法問題仍然突出。”



“桂林市履行管黨治黨責任不嚴不實，市委原書記周家斌帶頭搞腐敗，惡化政治生態……”自治區黨委主要負責同志真點真評、直擊要害，要求以周家斌案為鏡鑒，開展政治生態修復專項行動。



述責述廉自我總結、自我檢視，是一次全面深刻的自我畫像。全區14個設區市黨委書記逐一述責述廉，如實報告、直奔主題、突出問題。自治區黨委“兩新”工委、金融工委、區直機關工委、教育工委與自治區國資委黨委負責同志作書面述責述廉。



“柳州市前後兩任市委書記鄭俊康、吳煒大搞勞民傷財的‘政績工程’，大肆謀私貪腐，嚴重破壞地方政治生態。”會議紅臉出汗有辣味，要求柳州市委從嚴從實管黨治黨，持續推進鄭俊康、吳煒案以案促改促治，引導黨員幹部樹牢正確權力觀、政績觀、事業觀，提振幹事創業精氣神。



自治區黨委堅決貫徹落實二十屆中央紀委四次全會部署，堅持問題導向主動抓、主動管，持續深化運用述責述廉制度，採用“一述一評”方式點准點透問題、提准提實要求，壓緊壓實各級黨組織全面從嚴治黨主體責任和書記第一責任人責任，重點解決全面從嚴治黨壓力傳導層層遞減、對“一把手”監督和同級監督不到位等問題，達到紅臉出汗緊弦、檢驗責任落實、推動工作開展的預期效果。



壓緊壓實責任既有硬舉措，又有“婆婆嘴”。述責述廉評議剛結束，自治區黨委主要負責同志隨即對自治區黨委常委班子成員與參會“一把手”進行集體談心談話，要求帶頭做到從嚴要求自己、從嚴履行職責、從嚴強化政治監督、從嚴抓班子帶隊伍、從嚴正風肅紀反腐、從嚴落實政治規矩。



“黨組織越是相信自己，我們越要嚴格要求自己。”自治區黨委主要負責同志引導各級“一把手”正人先正己、從嚴要求自己，管好自己、管好家人、管好身邊工作人員，自覺接受同級紀委監督。同時，要求廣西各級黨組織書記要堅定支持紀檢監察機關強化政治監督，推動黨的二十屆三中全會重大改革部署、習近平總書記關於廣西工作論述的重要要求一項一項落地見效。