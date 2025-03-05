李強：積極穩外貿穩外資

國務院總理李強5日上午在人民大會堂作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（中評社報導組）第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資。無論外部環境如何變化，始終堅持對外開放不動搖，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放和單邊開放，以開放促改革促發展。



李強表示，要穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯等金融服務，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，強化企業境外參展辦展支持。促進跨境電商發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。拓展境外經貿合作區功能，發展中間品貿易，開拓多元化市場。支持內外貿一體化發展，加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。推動服務貿易創新發展，提升傳統優勢服務競爭力，鼓勵服務出口，擴大優質服務進口。培育綠色貿易、數字貿易等新增長點，支持有條件的地方發展新型離岸貿易。高質量辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會、消博會等重大展會。推進智慧海關建設與合作，提升通關便利化水平。



要大力鼓勵外商投資。推進服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。鼓勵外國投資者擴大再投資，支持參與產業鏈上下游配套協作。切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。加強外資企業服務保障，加快標誌性項目落地，持續打造“投資中國”品牌。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地，完善經開區開放發展政策，促進綜合保稅區轉型升級。持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。



要推動高質量共建“一帶一路”走深走實。統籌推進重大標誌性工程和“小而美”民生項目建設，形成一批示範性合作成果。保障中歐班列穩定暢通運行，加快西部陸海新通道建設。引導對外投資健康安全有序發展，強化法律、金融、物流等海外綜合服務，優化產業鏈供應鏈國際合作布局。