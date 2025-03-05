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中鋁沈陽鋁鎂設計研究院黃飛接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-03-05 18:02:14


　　中評社北京3月5日電／據中央紀委國家監委網報導，中鋁集團沈陽鋁鎂設計研究院有限公司總經理、黨委副書記黃飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中鋁集團紀檢監察組和遼寧省撫順市監委紀律審查和監察調查。

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