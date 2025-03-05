李強談三農工作 共同把飯碗端得更牢

國務院總理李強5日上午在人民大會堂作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議今日上午在京召開，國務院總理李強作政府工作報告，當中提出，要著力抓好“三農”工作，深入推進鄉村全面振興。



李強表示，要著力抓好“三農”工作，深入推進鄉村全面振興。堅持農業農村優先發展，學習運用“千萬工程”經驗，完善強農惠農富農支持制度，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入。



李強說，要持續增強糧食等重要農產品穩產保供能力。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升。鞏固大豆擴種成果，挖掘油料擴產潛力。推動棉糖膠等穩產提質。扶持畜牧業、漁業穩定發展，支持發展現代設施農業，全方位開發食物資源。嚴守耕地紅線，嚴格占補平衡管理。高質量推進高標準農田建設，加強農田水利設施和現代化灌區建設，推進退化耕地治理。深入實施種業振興行動。加快先進適用農機裝備研發應用和農業科技成果大面積推廣。綜合施策推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平。啟動中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持，保護種糧農民和糧食主產區積極性。各地區都要扛穩保障國家糧食安全責任，共同把飯碗端得更牢。

