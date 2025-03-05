下好基層監督協同聯動“一盤棋”

中評社北京3月5日電／據中央紀委國家監委網報導，基層監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，是確保基層權力正確運行的重要保障。山東省郯城縣紀委監委推行“班子成員＋協作區＋鄉鎮（街道）紀（工）委”工作機制，形成上下聯動、協作緊密的“一盤棋”工作格局，推動基層監督力量整合、程序契合、工作融合，實現基層監督從有形覆蓋到有效覆蓋。



協同聯動，健全縱橫結合工作機制。結合鄉鎮（街道）紀檢監察工作實際，制定《郯城縣紀檢監察片區協作實施方案》，按照“就近整合、優勢互補”原則，將全縣13個鄉鎮（街道）劃分為6個協作區，由縣紀委監委領導班子成員統籌指導，實現縣鄉兩級一體貫通。以片區協作為抓手，靈活調配鄉鎮（街道）人員力量，跨鄉鎮（街道）、跨單位聯合辦案，實現橫向互補，著力破解鄉鎮（街道）人情社會監督難、監督力量薄弱、發現問題線索能力參差不齊等問題。指派辦案經驗豐富的紀檢監察幹部從線索受理、初核、立案、審查調查、移送審理等環節全流程對片區協作辦案進行指導，推動各鄉鎮（街道）案件查辦規範高效。



集中研判，清單管理提升工作質效。充分發揮片區協作優勢，針對複雜疑難案件和群眾反映強烈的問題線索，加強集體分析研判，對研判成果實行清單管理。積極探索“一案一會診”工作機制，在案件查辦前召開案情分析研判會議，多角度對有關事項進行集中梳理，全方位、多層次、多渠道查找症結根源並精準提出處置意見，整合工作力量重點突破，對研判成果實行清單管理，明確責任部門和責任人員重點任務及完成時限，累計制定任務清單30餘份，以清單式管理提升工作質效。



提升本領，打造“既專又精”工作隊伍。為提升幹部隊伍素質能力，郯城縣紀委監委堅持打基礎、抓督辦、強實戰“三步走”。加強協作區紀檢監察幹部黨紀法規教育，先後召開研討會、交流會6次，邀請業務能手結合實際案例分享辦案技巧和心得體會，幫助基層辦案人員快速掌握辦案方法，提高辦案能力。對協作區查辦的疑難複雜案件，由對口聯繫的紀檢監察室派業務骨幹擔任督辦員，具體分析並協助解決案件辦理過程遇到的問題，促進案件質量提升。印發《“以案代訓”片區協作方案》，在辦案實踐中採取“手把手”“一對一”的方式，對鄉鎮（街道）紀檢監察幹部進行實務培訓，因人施訓、因需施訓。通過跟班學習、直接參與案件辦理，以幹代訓為基層紀檢監察幹部提供參與問題線索處置、調查取證技巧、談話筆錄製作等實戰工作的機會，進一步練就鄉鎮（街道）紀檢監察幹部辦理疑難複雜案件的本領。