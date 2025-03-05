中評社北京3月5日電／據經濟日報報導，近日，中國人民銀行發布《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%。與2022年末相比，信用卡和借貸合一卡發卡量減少約1億張。



今年以來，多家銀行密集調整信用卡業務，有的關停旗下信用卡分中心，有的減少信用卡權益，信用卡業務掀起一波調整潮。



中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，信用卡市場目前的供給總體相對飽和，並且信用卡貸款的不良率上升明顯。同時，銀行業經營面臨壓力，收入、利潤增幅下降。在這種情況下，部分銀行取消信用卡消費積分等優惠，優化管理降本增效。



隨著市場競爭環境變化，相關銀行根據自身經營發展狀況對信用卡業務進行調整。眼下，信用卡市場面臨的競爭不僅有銀行同業，還有支付寶花唄、京東白條等，並且非銀行機構的產品相對更加靈活，消費場景搭建得更多，客戶體驗更好，對銀行信用卡市場形成了較大的競爭壓力。若信用卡業務還繼續以老辦法招攬客戶，很難提高用戶辦卡積極性。



為規範信用卡業務經營行為，提升信用卡服務質效，早在2022年，原銀保監會聯合人民銀行發布了《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》，開展強化睡眠信用卡動態監測管理等行動。中國銀行研究院研究員杜陽認為，信用卡由過去的“跑馬圈地”步入現在的存量競爭階段，一些問題和難點仍然困擾行業發展。一是睡眠卡問題。銀行通過發行大量信用卡來擴大市場份額，但許多持卡人並未積極使用，導致這些卡片處於“睡眠”狀態。這不僅增加了銀行的管理成本，還可能影響銀行的信用卡業務質量。二是儘管銀行通過風控措施和信用評分來管理信用卡風險，但信用卡透支和逾期問題仍然普遍存在，銀行需要付出較大精力進行催收和風險控制。