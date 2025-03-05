李強：今年要更大力度穩定和擴大就業

國務院總理李強5日上午在人民大會堂作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（中評社報導組）第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。李強在報告中介紹今年政府工作任務時提出，加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，穩步提高公共服務和社會保障水平，促進社會和諧穩定，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。



更大力度穩定和擴大就業。李強表示，就業是民生之本。要完善就業優先政策，加大各類資金資源統籌支持力度，促進充分就業、提高就業質量。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，用足用好穩崗返還、稅費減免、就業補貼等政策。支持勞動密集型產業吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。優化就業創業服務，拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道，做好退役軍人安置和就業服務，促進脫貧人口、農民工就業，強化大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體幫扶。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障，推進擴大職業傷害保障試點。切實保障勞動者工資發放，清理整治欠薪，堅決糾正各類就業歧視。開展大規模職業技能提升培訓行動，增加製造業、服務業緊缺技能人才供給。加快構建技能導向的薪酬分配制度，提高技能人才待遇水平，讓多勞者多得、技高者多得、創新者多得。



強化基本醫療衛生服務。李強表示，實施健康優先發展戰略，促進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理。深化以公益性為導向的公立醫院改革，推進編制動態調整，建立以醫療服務為主導的收費機制，完善薪酬制度。改善病房條件，以患者為中心持續改善醫療服務。促進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局，實施醫療衛生強基工程。加強護理、兒科、病理、老年醫學專業隊伍建設，完善精神衛生服務體系。優化藥品集采政策，強化質量評估和監管，讓人民群眾用藥更放心。健全藥品價格形成機制，制定創新藥目錄，支持創新藥發展。完善中醫藥傳承創新發展機制，推動中醫藥事業和產業高質量發展。加強疾病預防控制體系建設，統籌做好重點傳染病防控。居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元。穩步推動基本醫療保險省級統籌，健全基本醫療保險籌資和待遇調整機制，深化醫保支付方式改革，促進分級診療。全面建立藥品耗材追溯機制，嚴格醫保基金監管，讓每一分錢都用於增進人民健康福祉。



完善社會保障和服務政策。李強表示，城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元，適當提高退休人員基本養老金。加快發展第三支柱養老保險，實施好個人養老金制度。積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀發經濟。推進社區支持的居家養老，強化失能老年人照護，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務，推動農村養老服務發展。加快建立長期護理保險制度。制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡改革。做好軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待撫恤工作。加強困境兒童、流動兒童和留守兒童關愛服務。做好重度殘疾人托養照護服務，提升殘疾預防和康復服務水平。加強低收入人口動態監測和常態化救助幫扶，完善分層分類社會救助體系，保障困難群眾基本生活。