從藍圖到實景，低空經濟蓬勃發展

中評社北京3月5日電／據科技日報報導，2024年是“低空經濟元年”。這一年，低空經濟被寫入政府工作報告，標誌著其從區域探索上升為國家戰略。最新數據顯示，我國低空經濟規模已突破5000億元，2025年預計將達8500億元，年均增速超30%。



工業和信息化部副部長單忠德在談及低空經濟時表示，低空經濟是典型的新興產業，是新質生產力的典型代表，更是培育發展新動能的重要方向，具有創新引領、綠色低碳、數實融合等特點，將來一定會形成萬億級產業規模。



技術突破 注入產業發展動能



所謂低空經濟，是指在3000米以下空域內，以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射多領域的綜合性經濟形態。



一年來，政策端、產業端多頭髮力，低空經濟新賽道日漸廣闊。



中國工業互聯網研究院網絡研究所副所長張旭向科技日報記者介紹，政策層面，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施，多地加速空域開放與基礎設施建設，如上海、蘇州等地已開通低空載客航線；技術創新方面，北京航空航天大學的傾轉旋翼折叠翼飛行汽車等新型裝備不斷突破，電池透明監測和安全管理技術日益成熟，電池能量密度持續提升，5G－A通信技術實現低空全域覆蓋，為產業發展注入核心動能。



技術突破是產業發展之基。張旭表示，低空經濟正加速從三個技術方向發力：針對新型飛行器特點，制定專用適航認證體系，推動電池、通信設備等關鍵部件標準化；以低成本、微型化部署的安全通信模塊為低空航空器的智能網聯進行通信和網絡保障；推進固態電池、氫燃料電池等前沿技術加速落地，顯著提升石墨烯航空電池能量密度，為長距離、長航時運輸提供可能。