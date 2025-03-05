中國海警局就菲向仁愛礁軍艦運補發表談話

中評社北京3月5日電／據新華社報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，3月4日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法“坐灘”仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船只詢問確認並全程監管。中方敦促菲方信守承諾，停止炒作，並同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。