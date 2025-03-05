國家禁毒辦就芬太尼類物質管控發表談話

中評社北京3月5日電／據新華社報導，國家禁毒辦負責人4日就《中國的芬太尼類物質管控》白皮書發表談話表示，《中國的芬太尼類物質管控》白皮書發布，目的是讓各界人士和國際社會能夠更加全面、深入地瞭解中國的芬太尼類物質管控立場、舉措和成效。談話主要內容如下：



近代以來，中華民族曾經飽受毒禍之害，中國人民對毒品有著切膚之痛。新中國成立以來，中國共產黨和中國政府一貫堅持厲行禁毒方針。黨的十八大以來，習近平總書記多次對禁毒工作作出重要指示批示，強調禁毒工作事關國家安危、民族興衰、人民福祉，要求堅持嚴打方針不動搖，保持對毒品的“零容忍”。中國政府統籌謀劃、綜合施策，有效整合部門資源力量，綜合運用法律、經濟、行政等多種手段，依法開展禁毒工作。



第一，在立法方面，中國認真履行聯合國三項禁毒公約，建立健全禁毒法律體系，根據相關法律法規，嚴格監管芬太尼類物質和可用於製造芬太尼類物質的易制毒化學品。2019年5月1日，中國在全球範圍內率先整類列管芬太尼類物質，充分體現了參與全球毒品問題治理的態度、推進全球安全治理的決心和負責任大國的擔當。2018年2月1日、2024年9月1日，中國先後將5種芬太尼前體化學品納入易制毒化學品管理目錄。



第二，在監管方面，對列入《麻醉藥品和精神藥品目錄》管制的4種芬太尼類藥品，實行生產、經營、運輸、使用、進出口全環節嚴格監管；對列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄》的芬太尼類物質，禁止任何單位和個人生產、買賣、運輸、使用、儲存和進出口；對作為易制毒化學品管理的芬太尼前體化學品，實行生產、經營、購買、運輸分級分類監管，進出口實行審批許可和國際核查制度。



第三，在監測方面，建成覆蓋全國的“1＋5＋N”毒品實驗室體系和污水毒品監測網絡，全方位開展毒情監測分析評估，不斷提高禁毒工作特別是芬太尼類物質管制工作的科學性、針對性和前瞻性。建立健全芬太尼類物質檢驗鑒定技術體系，開展依賴性實驗評估，為芬太尼類物質管控和執法工作提供技術支撐。在全球首創核磁共振譜圖監測技術，及時發現非法研製芬太尼類物質犯罪行為。



第四，在監督方面，發布警示通告，要求相關企業人員在從事化學物質經營活動時嚴格遵守國家法律法規，防範制販走私麻醉藥品和精神藥品、制毒物品違法犯罪。組織開展芬太尼類物質專項治理，要求並監督互聯網化工平台嚴格執行用戶實名註冊、信息發布審核、網上信息巡查、有害信息處置報告等制度，嚴禁發布芬太尼類物質及芬太尼前體化學品違規銷售信息。