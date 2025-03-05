美媒：美國經濟衰退風險越來越高

中評社香港3月5日電／美國彭博社4日刊發英國劍橋大學皇后學院院長穆罕默德·埃里安的文章說，美國新一屆政府在貿易等方面的政策正加劇外界擔憂，美國經濟衰退風險越來越高。新華社報導，該文章摘要如下：



就在幾個月前，美國經濟衰退似乎還是遙不可及的事，但最近這種情況已開始改變。從政策不確定性到脆弱的金融市場，一系列因素給世界最大經濟體蒙上了陰影。



近幾周，10年期美國國債收益率下跌約70個基點，油價跌至每桶70美元以下，再加上令人失望的經濟數據，反映出人們日益擔憂美國總統特朗普的貿易政策和公共部門改革的直接後果。



從最近的調查來看，政策不確定性已經削弱了企業和家庭信心，給經濟前景蒙上陰影。面對接二連三的政策聲明和越來越難以預測的環境，企業界現在更多採取觀望態度。針鋒相對的關稅戰威脅則可能擾亂全球供應鏈並抑制經濟增長。



令人更加不安的是，通脹雖然已出現緩解跡象，但比預期的更頑固。滯脹跡象——增長停滯和物價快速上漲的麻煩組合——引發對美聯儲再次決策失誤的擔憂。美聯儲在實現就業最大化和價格穩定的雙重使命之間左右為難。



在彭博社2月份的調查中，美國2025年經濟增長預期中值為2.3%。經濟學家下調美國經濟增長預期只是時間問題，下調幅度可能高達一個百分點。



作者估算美國經濟衰退概率已從年初的10%上升到目前的25%至30%。對於一個在全球經濟增長中發揮重要作用的經濟體而言，這樣的情形後果嚴重且令人不安。