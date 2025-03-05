我國人形機器人產業“加速跑”

中評社北京3月5日電／據經濟參考報報導，近日，北京發布具身智能三年行動計劃，力圖培育千億級產業集群。浙江、廣東等省市也已出台支持具身智能／人形機器人相關政策規劃。受訪專家表示，具身智能／人形機器人作為新興產業，隨著技術突破和產業生態的完善，將成為現代化產業體系建設的重要力量，也將加快進入包括家庭在內的更多應用場景。



多地發布具身智能“施工圖”



北京發展具身智能的“施工圖”來了。2月28日，記者從北京市政府新聞辦舉行的專場新聞發布會上瞭解到，預計到2027年底，北京將突破百餘項關鍵技術，產出不少於10項國際領先的軟硬件產品；力爭推動萬台具身智能機器人規模落地，培育千億級產業集群。



會上發布的《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃（2025－2027年）》顯示，北京市將從技術創新、平台支撐、場景牽引、生態優化等四個維度，推動具身智能領域技術創新和產業發展。



在“春晚機器人”的“原產地”浙江，早在去年9月就印發了《浙江省人形機器人產業創新發展實施方案（2024－2027年）》，前瞻布局和加快推動全省人形機器人產業創新發展。2025年浙江省政府工作報告更提出：“布局建設未來產業，深化‘人工智能＋’行動，加快布局人形機器人、量子信息、類腦智能、合成生物、空天信息和低空經濟等新產業新業態”，搶占未來競爭制高點。



在人形機器人“組團”進廠“打螺絲”的廣東，今年2月發布的《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》提出，大力發展人形機器人等具身智能機器人，加快突破機器腦、機器肢、機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機器人應用場景創新。高標準建設省具身智能機器人創新中心，引進和培育3至5家獨角獸企業、科技型領軍企業。



據不完全統計，當前已有北京、上海、廣東、浙江、山東、重慶等十餘個省市出台政策支持具身智能／人形機器人產業發展，並將其作為推動經濟高質量發展和產業升級的重要抓手。