中評鏡頭：人大開幕 共赴盛會共商國是

港區部分人大代表們在人民大會堂東廣場合影（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議昨日上午9時在人民大會堂開幕，近3000名代表共赴盛會、共商國是。



中評社記者在開幕前兩個多小時抵達人民大會堂東廣場，看到大約早上八點，已陸續有代表抵達，大家排隊有序進入人民大會堂，預備開會。在代表們入場的時候，記者們紛紛“出動”，團團圍住各行各業的代表們進行採訪，一些代表停下腳步，對著記者們暢談履職心聲、展現實幹擔當，也有一些代表趁著開幕會前夕，抓緊時間在人民大會堂東廣場上留下笑容滿滿的紀念照。



這次大會5日上午召開，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。大會議程共有七項：第一項，審議政府工作報告；第二項，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案；第三項，審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告。

