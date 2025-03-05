以鏈帶面、雙輪驅動服務“小巨人”企業

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，國家稅務總局近日發布的數據顯示，2024年，我國專精特新“小巨人”企業銷售收入的增速高於全國平均水平2.1個百分點。其中，製造業“小巨人”企業的銷售收入同比增長3.2%。如何觀察這組新數據？專精特新“小巨人”企業在成長方面實現哪些新突破？



財經評論員楊富江表示，製造業“小巨人”企業的發展格局顯示出我國經濟轉型的新動能。製造業“小巨人”企業指的是那些在製造業領域有較高占有率、創新能力強、成長性好的中小企業。



從產業生態看，“頭部集中＋長尾細分”的格局已經初步形成。製造業“小巨人”企業中既有占據產業鏈核心環節的龍頭企業，也有深耕細分領域的隱形冠軍。這種梯度化發展模式既保證了產業穩定性，又激發了創新活力。特別值得注意的是，先進製造業的亮眼表現，以數字經濟為核心的產業體系正成為經濟增長的新引擎，這與“十四五”規劃提出的“智能製造示範工廠”建設形成有效呼應。



從細分數據看，製造業“小巨人”企業銷售收入同比增長3.2%，數字經濟產業、高技術產業“小巨人”企業銷售收入，分別增長9.4%和9.6%，顯著高於傳統製造業。這種差異背後既有全球供應鏈重構帶來的機遇，也反映出我國在高端製造領域的突破性進展。



製造業“小巨人”企業在保持規模優勢的同時，更需要提升全要素生產率。這個是未來10年中國製造向全球價值鏈的中高端躍升的一個關鍵突破口。



“以鏈帶面” 推動“小巨人”企業行穩致遠



數據顯示，從創新能力看，專精特新“小巨人”企業平均研發投入占營業收入比重達到7%，而且還在持續增長。未來，專精特新“小巨人”企業如何持續提升核心競爭力？怎樣持續賦能？



中國社會科學院財經戰略研究院教授魏翔表示，研發非常關鍵，非常重要，但是在研發之後，我們還要有“以鏈帶面”。比如，相關的一些行政部門歸屬的管理部門更多應該承擔一個“鏈長”的一個責任，未來的治理、未來的服務，也應該更具耐心。