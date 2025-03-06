中評現場：交通運輸部長劉偉談建設交通強國

交通運輸部部長劉偉出席2025全國兩會首場“部長通道”（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）2025年3月5日上午大會開幕會結束後，在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大三次會議首場“部長通道”集中採訪活動，交通運輸部部長劉偉第一個接受媒體記者們的提問，他就交通運輸部在物流降成本方面以及建設交通強國方面進行了介紹。



劉偉表示，統一開放的交通運輸市場是全國統一大市場的重要組成部分。黨中央、國務院對此高度重視，去年底，中辦、國辦專門印發了《關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見》，《意見》主要是通過深化改革，打破區域和行業壁壘，促進多種交通運輸方式協同融合，促進完善公平公正的市場環境，進一步提升綜合交通運輸效率，為高質量發展提供支撐。



劉偉說，為了落實這一《意見》，其中一個重要的舉措就是降低全社會物流成本。大家知道，全社會物流成本主要由三部分構成，包括運輸成本、倉儲成本和管理成本。其中，運輸成本占大頭，占到50%以上。為此，交通運輸部會同國家有關部委共同研究制定了交通物流降本提質增效行動計劃，以及鐵路、公路、水運、民航、郵政等五個領域的實施方案。經過一年多的努力，取得了階段性成效。2024年，全國全社會物流成本共降低大約4000億，其中運輸成本降低了2800億，占到2/3左右。



劉偉指出，在工作推進中，我們重點突出了調結構、強樞紐、促聯運這三個方面。

