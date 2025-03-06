中評現場：市場監管總局談監管規範和促發展

市場監管總局羅文局長兩會上答記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議首場“部長通道”採訪活動昨日上午在人大開幕會後舉行，市場監管總局局長羅文在通道上就優化監管平台經濟、規範涉企執法方面回答了記者提問。



羅文首先說，一直以來，黨中央、國務院高度重視平台經濟發展，市場監管總局堅決落實黨中央、國務院決策部署，堅持監管規範和促進發展並重，大力支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。去年，總局聯合多個部門開展網絡市場監管促發展、保安全專項行動，持續優化平台經濟競爭生態。今年，我們將著力優化監管方式方法，大力促進平台經濟健康發展，重點採取以下具體舉措，主要有四個方面：



在平台規則方面，我們將堅持以公開公平為原則，促進平台各方主體互利共贏。針對平台濫用“僅退款”規則，造成商戶貨款兩空的突出問題，我們將督促平台明確規則的適用範圍和具體情形，保障商戶正當權益。針對平台實施“自動跟價”、“全網最低價”規則，造成“內卷式”競爭的突出問題，我們將督促平台規範促銷行為，保障商戶自主經營權。針對監管制度建設滯後的突出問題，我們將制定出台《網絡交易平台規則監管辦法》，保障平台各方主體合法權益。



在平台收費方面，我們將堅持以合理透明為目標，著力降低中小商戶負擔。大家知道，當前平台商戶普遍反映，由於名目繁多、計算方法複雜、平台收費不透明，加上平台營銷推廣費用上漲快等因素，這些都加重了商戶的成本負擔。針對上述問題，我們將督促平台簡化並公示收費項目，優化定價機制，保障商戶知情權，幫助商戶降本增效。與此同時，我們將制定出台《網絡交易平台收費行為合規指南》，為平台企業合理收費提供明確指引。

