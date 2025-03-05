市場監管總局：民營企業已成創新重要力量

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，記者今天（5日）從市場監管總局獲悉，我國民營企業數量從2012年的1085.7萬戶增長到2025年1月底的5670.7萬戶，是2012年民營企業數量的5.2倍。



國家高新技術企業中，民營企業從2012年的2.8萬家增長至如今的42萬多家，占比由62.4%提升至92%以上。市場監管總局介紹，高新技術產業中民營企業占比大幅提升，數量占據絕對優勢，民營企業正在加快從傳統勞動密集型轉向技術驅動型，創新意識不斷增強，已成為我國科技發展和技術創新的重要力量。市場監管部門將進一步強化計量、標準等質量技術幫扶，加強民營企業知識產權保護，努力為民營企業科技創新創造更好環境。



市場監管總局表示，下一步市場監管部門既要立足當下，解決民營企業急難愁盼問題，又要著眼長遠，營造良好的營商環境，讓民營企業持續健康成長。



著力促進公平競爭。加快推進全國統一大市場建設，強化公平競爭審查制度剛性約束，加快健全反壟斷指南指引體系，加強平台經濟、自然壟斷、民生保障、技術創新等重點領域反壟斷執法，開展整治濫用行政權力排除、限制競爭專項行動，著力解決地方隱性壁壘等問題。



著力維護市場秩序。深入實施優化消費環境三年行動，嚴厲打擊侵犯商業秘密、惡意搶注商標等違法行為。出台網絡交易平台合規管理主體責任有關制度，健全涉企收費長效監管機制，解決民營企業反映強烈的問題。