中評現場：教育部長懷進鵬談科技人才培養

教育部懷進鵬部長出席今年兩會的首場“部長通道”（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議首場“部長通道”採訪活動昨日上午在人大開幕會後舉行，教育部長懷進鵬來到通道接受記者們的提問。懷進鵬就科技人才培養、基礎教育兩大方面的問題介紹了情況。



懷進鵬表示，DeepSeek和機器人在最近一段時間引起國內外的廣泛關注，我想它從一個方面也說明了中國科技創新和人才培養的效果。但與此同時，它也向我們提出了面對重大科技變化和產業變革，我們的教育如何應對。歷史上每一次重大科技革命和產業變革都對社會提出了特別重要的需求，尤其是對教育，所以它也是教育改革和發展的重大機遇。



懷進鵬說，習近平總書記在去年全國教育大會上就強調，要以科技發展、國家戰略需求為牽引，著力提高創新能力，優化高等教育布局，完善高校學科設置調整機制和人才培養模式。剛才總理在政府工作報告當中也特別提到這一點。教育部將會以制定和實施教育強國三年行動計劃為我們的基本出發點，推動高等教育綜合改革，主要有三點考慮。



第一，在制度和機制上推動創新。在當前科技發展和產業變革中，我們會加大產教融合和科教融匯，協同相關部門共同建立一個有利於人才成長和創新發展相融合的生態和組織機制。同時，我們會在這個領域中圍繞產業變革加快和加強學科布局。在這個領域中，我們現在以產教融合為基礎，推動卓越工程師學院建設，目前已經建立了40家國家卓越工程師學院，我們將會進一步擴大。在這個領域中，我們已經開始與產業加強合作，邀請2000多位企業的總師、1萬多名企業工程師與教育結合培養人才，來自實踐課題超過5000多個，這些方面為我們加大推進培養人才，推進把產業創新和科技創新相融合下的人才培養作為重要內容。同時，我們在制度創新和機制的安排設計中加大結合力度，在評價改革特別是推動高校的分類改革，結合高校的不同特點，辦出自己的特色和優勢，結合國家戰略需要和區域經濟社會發展，有效建立和推動高等教育優化布局和分類改革。在這個基礎上，我們會加大力度推進評價體系的改革，更好地引導學校面向國家戰略和產業急需培養人才。

