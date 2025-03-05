進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，為更好發揮股權投資對科技創新和民營企業發展的支持作用，3月5日，金融監管總局發布《關於進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點的通知》（金辦發〔2025〕19號，以下簡稱《通知》），進一步優化完善試點政策。



2024年9月，金融監管總局印發通知，將五家大型商業銀行設立的金融資產投資公司股權投資試點範圍由上海擴大至北京等18個城市，並納入穩經濟增長一攬子增量措施抓好落實，指導大型商業銀行和金融資產投資公司推動試點落地見效。目前已實現18個城市簽約全覆蓋，簽約金額超過3500億元，取得積極成效。在總結試點經驗的基礎上，金融監管總局發布《通知》，從以下三方面進一步擴大試點：



一是將金融資產投資公司股權投資範圍擴大至試點城市所在省份。此前，試點政策僅允許金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金在試點城市範圍內開展股權投資。《通知》明確，相關基金可以在試點城市所在省份範圍內進行股權投資，有利於擴大基金的項目支持範圍，吸引帶動更多社會資金參與基金募資，降低基金運作成本，提升運作效率。



二是支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司。目前，五家大型商業銀行設立的金融資產投資公司通過試點，探索了金融支持科技創新的重要模式。穩妥有序增加參與試點的機構數量，有利於調動更多資金和資源參與試點，進一步加大對科技創新和民營企業的支持力度。



三是支持保險資金參與金融資產投資公司股權投資試點。《通知》明確，支持保險資金依法合規投資金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金、金融資產投資公司發行的債券或者參股金融資產投資公司，有利於發揮保險資金長期投資優勢，拓寬股權投資試點資金來源，進一步豐富科技企業多元化融資體系。



下一步，金融監管總局將會同相關部門推動優化完善股權投資環境，指導金融資產投資公司持續完善制度流程，加強人才隊伍建設，優化績效考核體系，強化風險管控，不斷提升股權投資管理水平，更好支持科技創新，服務民營經濟高質量發展。