中評現場：金融監管總局談推高質量發展

李雲澤局長答在場媒體們的提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君）2025年3月5日上午大會開幕會結束後，在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大三次會議首場“部長通道”集中採訪活動，金融監管總局局長李雲澤第四個答記者問。李雲澤說，李強總理所作的《政府工作報告》，充分彰顯了迎難而上的信心、銳意進取的決心和扎實推進高質量發展的戰略定力，我們深受鼓舞、倍感振奮。去年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度，我們統籌推進防風險、強監管、促發展，“穩”的態勢和“進”的步伐都更加明顯。



“穩”主要體現在三個方面：一是金融行業穩健運行。主要監管指標都處於健康區間，銀行資本充足率提高到16%、保險償付能力上升至200%，不良貸款率下降到1.5%。二是金融風險穩步收斂。大家都關心的中小金融機構風險，存量風險正在有序處置，增量風險得到了明顯遏制；尤其是去年我們加大了不良資產的處置力度，全年共處置不良資產3.8萬億元，創歷年之最，守住了不發生系統性風險的底線。三是金融改革穩妥推進。黨的領導全面加強，監管改革平穩有序，央地協同顯著增強，強監管嚴監管持續深化。



“進”也可以歸納為三個方面：一是資金供給量增價減。去年，銀行業保險業新增資金投放超過30萬億元，新發放貸款平均利率下降0.6個百分點，經濟金融的循環可以說更加暢通有序。二是金融服務提質增效。科技、先進製造業等一些重點領域的貸款增速都顯著高於平均水平，綠色金融、普惠金融也走在世界前列。保險賠付同比增長近20%。三是行業治理持續完善。資本補充機制日益健全，保險新“國十條”發布並實施，資管機構財富管理能力也在穩步提升，金融對外開放邁向更高水平。

