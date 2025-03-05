兩部門發文加強智能網聯汽車產品管理

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，工業和信息化部、市場監管總局近日聯合發布《關於進一步加強智能網聯汽車准入、召回及軟件在線升級管理的通知》（以下簡稱《通知》），進一步規範智能網聯汽車准入、召回及軟件在線升級（OTA）管理，切實保障車輛安全，提升智能網聯汽車產品安全水平，推動汽車產業高質量發展。



2024年，我國共實施汽車召回233次，涉及車輛1123.7萬輛，分別較上年增長8.9%和67%。《通知》強調，通過強化企業產品質量安全主體責任、細化產品准入與召回管理要求、深化產品沙盒監管、健全事件事故報告與研判機制、加強認證服務和管理等，切實加強智能網聯汽車產品准入與召回管理。



隨著汽車軟件代碼數量增多，OTA已經成為汽車召回實施的重要方式。截至2024年底，市場監管總局共收到企業報告的OTA升級活動4047份，涉及車輛4.86億輛次。2024年，汽車企業實施遠程升級（OTA）召回19次，涉及車輛406.8萬輛，比上年增長246.8%。《通知》強調，通過加強OTA升級活動監督管理、強化OTA升級活動分類管理等，強化汽車軟件在線升級活動協同管理。從技術、管理和監管等多維度構建嚴密的安全保障體系。