中國物流與採購聯合會：新開航線35條

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會航空物流分會表示，今年前兩個月，全國共新開國際航空貨運航線35條，每周增加往返航班超過73個。航向結構方面，歐洲航線最多，達到19條，其次是亞洲航線，達到14條。貨物結構方面，主要以跨境電商貨物、生鮮貨物、電子產品、汽車配件為主。