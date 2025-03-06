中評現場：人大開幕　習近平出席

十四屆全國人大三次會議在京開幕，習近平在主席台就座（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議開幕會3月5日上午在北京人民大會堂舉行，近3000名全國人大代表齊聚一堂、共商國是。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告，大會由全國人大委員長、大會主席團常務主席、執行主席趙樂際主持。



8點10分許，人民大會堂大禮堂主席台兩側大屏幕上的數字不斷跳動，記錄著已經到場的全國人大代表人數。將近9點，習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員步入大禮堂並在主席台就坐。“第十四屆全國人民代表大會第三次會議，應出席代表2929人。今天的會議，出席2880人，缺席49人，出席人數符合法定人數。”趙樂際宣布大會開幕，全體起立，在軍樂團的伴奏下高唱國歌。



李強在大會上作政府工作報告，報告共分三個部分：一、2024年工作回顧；二、2025年經濟社會發展總體要求和政策取向；三、2025年政府工作任務。



中評社記者注意到，在聽取報告的過程中，習近平十分認真，時不時翻閱面前的紙版報告，對於報告中的一些精彩之處，他也同全體代表一起齊聲鼓掌。



李強在報告中指出，過去一年，我國發展歷程很不平凡。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，經濟運行總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐，更加堅定了我們在新時代新征程全面建設社會主義現代化國家的決心和信心。



李強在報告中指出，一年來，我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿政府工作各方面全過程，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照黨中央決策部署，主要做了以下工作：一是因時因勢加強和創新宏觀調控，推動經濟回升向好；二是堅定不移全面深化改革擴大開放，增強發展內生動力；三是大力推動創新驅動發展，促進產業結構優化升級；四是統籌城鄉區域協調發展，優化經濟布局；五是積極發展社會事業，增進民生福祉；六是持續加強生態環境保護，提升綠色低碳發展水平；七是加強政府建設和治理創新，保持社會和諧穩定。