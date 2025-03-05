中國牽頭制定養老機器人國際標準

中評社北京3月5日電／據海外網報導，記者日前從國家市場監督管理總局獲悉，國際電工委員會（IEC）近日正式發布由中國牽頭制定的世界首個養老機器人國際標準（IEC 63310《互聯家庭環境下使用的主動輔助生活機器人性能準則》）。該項標準依據老年人生理和行為特點，為各類養老機器人的產品設計、製造、測試和認證等提供基準，將引領全球養老機器人產業健康發展。



養老機器人行業關乎民生。世界衛生組織數據顯示，預計2050年全球60歲以上人口數量將達21億，其中包括4.26億80歲以上的老年人。隨著年齡增長，老年群體在感知、體力和認知等方面將不同程度地出現功能衰減甚至失能。養老機器人的出現不僅可以減輕社會和家庭對老年人的照料負擔，還可以支持老年人獨立居家高質量生活。



標準確立了哪些內容？國家市場監管總局有關負責人介紹，該項標準聚焦互聯家居環境中老年人在日常生活、健康護理等各個方面的需求和特徵，基於老年用戶所需的輔助支持水平，提出養老機器人的功能和性能分類，除了可用性、可靠性、無障礙、能耗和噪聲等通用要求以外，還對養老機器人提供的健康狀況和緊急情況監測服務，與家人及醫護人員的通信支持，多樣化的家務、娛樂、家居管理、照護等活動支持，外出和助行等移動性支持，信息和數據管理性能等分別提出了技術要求。



近年來，中國發布了一系列政策，鼓勵養老機器人等智能養老設備發展，養老機器人行業在中國發展迅速。前瞻產業研究院預計，2024年中國養老機器人的市場規模約79億元，未來5年將會以15%左右的復合增長率快速增長，預計到2029年，中國養老機器人的市場規模將會達到159億元。