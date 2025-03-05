河北廊坊與雄安新區政務服務“全域通辦”

中評社北京3月5日電／據新華社報導，3月5日，河北省廊坊市行政審批局與雄安新區營商環境局在雄安新區政務服務中心共同簽訂《政務服務“區域通辦”框架協議》，廊坊市本級及所轄縣（市、區）3380項政務服務事項與雄安新區實現“全域通辦”。



廊坊市毗鄰北京、天津和雄安新區。多年來，廊坊市積極融入京津冀協同發展大局，與北京、天津攜手建立政務服務聯動機制，打造“同質、同效、同標”的服務模式，實現了政務服務事項跨區域“全程網辦”“一體化智能聯辦”，提升了區域合作質效。



在實現與京津兩地政務服務“區域通辦”的基礎上，廊坊市針對企業和群眾的異地辦事需求，主動對接雄安新區，推進市本級及所轄縣（市、區）政務服務事項與雄安新區“全域通辦”。根據《政務服務“區域通辦”框架協議》，廊坊市與雄安新區兩地“區域通辦”以企業、群眾異地辦事需求為導向，雙方將逐步規範申請材料、辦理流程和時限等，提升通辦事項的標準化程度。



目前，廊坊市與雄安新區的政務服務中心設置了專門的跨區域通辦窗口，申請人可在兩地任何一方政務服務大廳提交申請，辦理涵蓋企業投資、社會事務、市場服務、交通運管、民生服務等多個領域的政務服務事項，真正實現“一地受理、兩地通辦”，減少辦事成本和時間。