數智化轉型“加速跑”！AI對接千行百業

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，隨著大模型等關鍵技術不斷突破，人工智能應用加速落地，多樣化應用場景風起雲湧。迅速“無縫對接”各產業的人工智能技術，正深度融入經濟社會發展，為千行百業注入強勁動能。各地依附本地資源禀賦，創新精進DeepSeek等AI大模型本地部署，開創AI大模型賦能實體產業新範式，突破底層技術實現全產業鏈智能化，賦能數智化迭代更新，激活千行百業“新脈動”。



廣東珠海：力推AI技術創新與應用賦能千行百業



廣東珠海行業龍頭企業，著力創新打造智能製造轉型升級範本，加速開拓全球市場。在電子科技企業生產車間，自動生產線上機械臂上下翻飛，AGV物流機器人沿數字化軌道穿梭運送材料。基地智能化升級後，每名技術員可通過智慧系統操作實時監控10餘台設備，月產能超10萬平米，較傳統產線大幅提升。



AI大模型落地 浙江寧波舟山港智能閘口邁入4.0時代



近日，浙江寧波舟山港在智能閘口系統中本地化部署AI大模型，深度融合AI大模型的多模態分析能力與深度學習算法，極大減少了工作人員的核驗時間和工作量，為港口運營按下“加速鍵”。



打造“AI＋智慧碼頭” 推動港口全局智能進化



智能閘口系統目前在寧波舟山港域的多家碼頭全面投用，日均處理集裝箱超2萬標準箱。未來，將繼續精進國產AI大模型賦能智慧碼頭的建設，打造“AI＋碼頭運營”智慧生態，推動港口從單點智能向全局智能進化。



遼寧：AI模型本地部署 大連數穀高性能算力上線



近日，上線的遼寧大連“數穀”高性能算力，由當前最先進的存儲、計算和網絡通信技術和裝備搭建而成，通過與中國電信天翼雲“雲驍”“息壤”平台對接，為智能製造、生物醫藥、電子信息等產業，提供從智能算力調度到全流程技術支撐的“一站式”服務。