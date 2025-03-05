片區協作激活基層監督

中評社北京3月5日電／據中央紀委國家監委網報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，要深化基層監督體制機制改革，把紀檢監察同對基層巡察結合起來、同各方面監督統籌起來。基層是黨的執政之基、力量之源，加強基層監督是健全完善基層治理體系、縱深推進全面從嚴治黨的必然要求。福建省龍岩市新羅區紀委監委秉持“統籌片區力量，激活基層監督”思路，通過“室組”“組組”聯動，鎮（街）紀（工）委、村級紀檢委員片區協作、交叉聯動，不斷延伸基層監督“神經末梢”，著力管好小微權力，將基層監督成果轉化為基層治理效能。



凝聚合力。將區紀委監委機關6個紀檢監察室和全區20個鎮（街）紀（工）委、15個派駐紀檢監察組、4個國企紀委劃分建立第一至第六片區聯合監督組，變“單兵作戰”為“協同作戰”。優化“組組”“室組”“室組地”“室組地企”等協同聯動機制，實行聯合監督組組長負責制，由區紀委監委班子成員任組長，統籌調度力量，建立“常規業務自主開展、重大工作協同配合”工作模式，通過統籌調度、交叉檢查、聯合辦案等方式，攥指成拳，實現監督優勢互補、工作互動。完善片區協作力量後，全區各鎮（街）紀（工）委、派駐紀檢監察組實現自辦案件全覆蓋。



完善機制。貫通區鎮村三級監督力量，全區建立608個村（社區）小微權力監督平台，將群眾關注度高的惠民資金發放、農村集體“三資”管理等數據精準投放到監督平台進行“晾曬”，實施村級工程驗收“三定五看三公開”工作法，在驗收前定人員、定內容、定方案，在驗收時重點查看材料價格、看材料規格、看項目數量、看竣工圖紙、看工程質量，在驗收後公開驗收過程、公開票據文書、公開會議決議，從而形成規範化、標準化操作指引，為基層權力運行裝上監督“探頭”。完善交叉檢查機制，以片區聯合監督組為單位，抽調村級紀檢委員，圍繞鄉村振興資金使用監管、村集體“三資”管理、村級工程項目建設等內容，通過走訪群眾、查看公開欄、查閱檔案資料等方式，開展交叉監督檢查。同時，建立村級紀檢委員履職評價體系，充分調動工作積極性，著力發揮村務監督“前哨”作用。



拓展路徑。強化系統集成，圍繞黨中央重大決策部署，聚焦“國之大者”，運用駐點監督、點題監督、聯合監督等模式，採取“一季一主題”監督方式，梳理共性監督清單，實行“共性＋個性”監督相結合，努力實現監督的全面性、精準性和有效性相統一。建立健全“季前溝通協商、季中調度點題、季末跟蹤反饋”的工作模式，清單化、條目式開展“打深井”監督；在跟蹤反饋環節督促監督單位黨組織切實扛起全面從嚴治黨主體責任，直面問題、抓實整改，持續貫通“駐點、反饋、整改、銷號”的監督全鏈條，有效提升監督質效。