中評側記：昨日，大會堂的掌聲為這些話響起

國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月5日在京開幕，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。中評社記者注意到，同去年一樣，今年的政府工作報告依舊簡潔有力。在李強總理將近60分鐘的報告中，‌務實導向、民生關切、數據支撐、改革魄力、風險意識等元素令人印象深刻。



中評社記者觀察到，李強總理作報告時，全場共響起10次掌聲，其中多次集體鼓掌之處所談內容都與社會關切相關。



李強總理回顧去年工作時談到，“實踐再次表明，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下聚力攻堅，我國發展沒有闖不過的難關”，現場全體鼓掌。



另一處的集體鼓掌也與發展相關。李強總理談到面臨的問題和挑戰時表示，“我們既要正視困難問題，更要堅定發展信心。”他指出，“我國具有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變，我國經濟航船必將乘風破浪、行穩致遠！”此處掌聲經久不息。



在李強總理談及“抓好‘三農’工作，深入推進鄉村全面振興”時，也收穫掌聲。他在這部分指出，要持續增強糧食等重要農產品穩產保供能力。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升。鞏固大豆擴種成果，挖掘油料擴產潛力。推動棉糖膠等穩產提質。扶持畜牧業、漁業穩定發展，支持發展現代設施農業，全方位開發食物資源。嚴守耕地紅線，嚴格占補平衡管理。高質量推進高標準農田建設，加強農田水利設施和現代化灌區建設，推進退化耕地治理。深入實施種業振興行動。加快先進適用農機裝備研發應用和農業科技成果大面積推廣。綜合施策推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平。啟動中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持，保護種糧農民和糧食主產區積極性。各地區都要扛穩保障國家糧食安全責任，共同把飯碗端得更牢。